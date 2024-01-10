Плотник, разведчик, кандидат экономических наук: Путин подробно рассказал о своём карьерном пути

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Чукотки пролил свет на то, как стал плотником 4-го разряда. Отвечая на вопрос о своих профессиональных навыках, глава государства начал со студенческих лет.

"Я получил этот разряд 4-й в студенческом отряде, когда работал в Коми АССР. Там всё очень просто было: для того, чтобы платить нам определённые деньги <...>, нужно было начислять эти деньги. Но для того, чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Вот нам соответствующий разряд и присваивали. Не могу сказать, что я там получил совсем такую серьёзную квалификацию, но формальный разряд такой был", — пояснил он.

Говоря же о дальнейшем карьерном пути, Путин рассказал, что "по жизни у него всё просто": школа, университет, правоведение, Ленинградский государственный университет, спецшкола КГБ СССР, спецподготовка по линии нелегальной разведки, спецшкола по линии легальной разведки, а также защита диссертации во время работы на гражданке и получение степени кандидата экономических наук.