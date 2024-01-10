Путин предупредил о реальных бедах авторов угроз россиянам из-за кордона

Президент России Владимир Путин призвал волонтёров не бояться поступающих им угроз. Он сообщил на встрече с жителями города Анадыря в ходе рабочей поездки на Чукотку, что авторам этих посланий самим есть чего опасаться.

"Что касается угроз, то [их авторы] сидят там, за кордоном, работают же широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд. Нас это не пугает, пускай они сами там подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться, на чём передвигаться", — указал российский лидер.