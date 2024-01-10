Путин предупредил о реальных бедах авторов угроз россиянам из-за кордона
Путин заявил, что угрожающие российским волонтёрам люди сидят за кордоном
Президент России Владимир Путин на встрече с жителями города Анадыря на Чукотке. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин призвал волонтёров не бояться поступающих им угроз. Он сообщил на встрече с жителями города Анадыря в ходе рабочей поездки на Чукотку, что авторам этих посланий самим есть чего опасаться.
"Что касается угроз, то [их авторы] сидят там, за кордоном, работают же широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд. Нас это не пугает, пускай они сами там подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться, на чём передвигаться", — указал российский лидер.
А ранее Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО), и их близким. Российский лидер произнёс соответствующие слова на церемонии вручения премии "Волонтёр года – 2023", которая проходила на выставке "Россия" в декабре 2023 года.