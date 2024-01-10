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10 января, 11:09

Центр Грабаря рассказал о перевозке "Троицы" в храм Христа Спасителя

В центре Грабаря не нашли ухудшений состояния "Троицы" перед перевозкой в ХХС

Икона "Троица" Андрея Рублёва. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Икона "Троица" Андрея Рублёва. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

На иконе "Троица" Андрея Рублёва не обнаружено никаких изменений после транспортировки в храм Христа Спасителя. Об этом сообщили в пресс-службе реставрационного центра имени Грабаря, где находилась реликвия.

"К моменту перевозки икона была осмотрена совместно специалистами Центра имени Грабаря и Третьяковской галереи. Было зафиксировано отсутствие изменения (ухудшения) состояния сохранности иконы", — уточнили в центре.

Чтобы снизить риски для иконы при перевозке, на неё нанесли "укрепляющие профилактические заклейки из полос специальной бумаги", также эксперты укрепили красочный слой на шести микроучастках. А перед упаковкой и транспортировкой "Троицу" внимательно осмотрели представители Русской православной церкви, которые оформили необходимые документы. Ценность перевезли в специальном климатическом ящике, она размещена в музейной витрине.

Напомним, икону доставили в храм Христа Спасителя 5 января из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Там святыня хранилась в помещении, где поддерживалась нужная влажность.

Стало известно, как долго икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя
Стало известно, как долго икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя
Андрей Бражников
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