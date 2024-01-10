Центр Грабаря рассказал о перевозке "Троицы" в храм Христа Спасителя

На иконе "Троица" Андрея Рублёва не обнаружено никаких изменений после транспортировки в храм Христа Спасителя. Об этом сообщили в пресс-службе реставрационного центра имени Грабаря, где находилась реликвия.

"К моменту перевозки икона была осмотрена совместно специалистами Центра имени Грабаря и Третьяковской галереи. Было зафиксировано отсутствие изменения (ухудшения) состояния сохранности иконы", — уточнили в центре.

Чтобы снизить риски для иконы при перевозке, на неё нанесли "укрепляющие профилактические заклейки из полос специальной бумаги", также эксперты укрепили красочный слой на шести микроучастках. А перед упаковкой и транспортировкой "Троицу" внимательно осмотрели представители Русской православной церкви, которые оформили необходимые документы. Ценность перевезли в специальном климатическом ящике, она размещена в музейной витрине.