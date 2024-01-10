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10 января, 11:51

ВСУ за сутки потеряли более 170 военных и два танка на Южнодонецком направлении

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 170 военнослужащих и два танка на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град".

"Нанесено поражение живой силе противника в районе населённого пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, за сутки российские военные отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

ВСУ потеряли почти четверть тысячи военных на самом смертоносном для них участке фронта
ВСУ потеряли почти четверть тысячи военных на самом смертоносном для них участке фронта

Ранее Лайф писал, что ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Украинские военные также лишились трёх автомобилей и самоходной гаубицы "Акация".

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Ян Поланин
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