За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 170 военнослужащих и два танка на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град".

"Нанесено поражение живой силе противника в районе населённого пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, за сутки российские военные отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.