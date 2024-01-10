Пермский чиновник выкинул шапку с флагом спонсора ВСУ после видеопривета от бойцов СВО
Чиновник мэрии Перми Молоковских убрал из гардероба возмутившую бойцов СВО шапку
Чиновник мэрии Перми Александр Молоковских в шапке с флагом Норвегии. Обложка © 59.ru
Чиновник мэрии Перми Александр Молоковских убрал из гардероба шапку, которая возмутила участников специальной военной операции (СВО) из-за того, что на ней был вышит флаг Норвегии. Бойцы записали видео с фронта, в котором обратились к городской администрации с напоминанием о том, что Осло спонсирует украинских военных.
Бойцы СВО возмущены шапкой чиновника мэрии Перми Александра Молоковских. Видео © Telegram / Дядя Слава
"Норвегия выделила миллиард крон в поддержку киевского режима. Мы, как штурмовые отряды и пермяки, крайне возмущены, что чиновник позволяет носить одежду с флагами страны НАТО, страны – спонсора ВСУ. Гражданин Малаковских, предлагаем вам лично приехать к нам и поучаствовать в штурме. Посмотрите наглядно, куда уходят деньги страны, которую вы носите у себя на голове", — отметили бойцы.
Сам Молоковских публично извинился за свою неосмотрительность. Он уточнил, что купил шапку давно и не обращал внимания на флаг. После случившегося он убрал данный аксессуар из своего гардероба. В администрации указали РИА "Новости", что чиновник активно работает по поддержке бойцов СВО, а также их близких и волонтёров.
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