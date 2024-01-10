В Нью-Йорке хасиды подрались с копами, защищая секретный тоннель в синагогу

Хасиды подрались с полицией Нью-Йорка из-за секретного тоннеля в синагогу. Подробности инцидента узнали журналисты The Guardian. Конфликт разгорелся после того, как в конце 2023 года был обнаружен подземный проход, соединяющий штаб-квартиру религиозного объединения "Хабад-Любавич" и главную синагогу в бруклинском районе Краун-Хайтс.

Городские власти признали сооружение тоннеля незаконным и 8 января пригнали к воротам цементовоз и бригаду рабочих, которые должны были залить его бетоном. На защиту тоннеля встали несколько десятков хасидов — последователей лидера ортодоксального еврейского движения раввина Менахем-Мендл Шнеерсона.

На место происшествия прибыл наряд полиции, после чего между членами хасидского объединения и силами правопорядка произошли столкновения. Задержаны, по разным данным, от девяти до двенадцати человек. Судьба секретного прохода в синагогу остается неизвестной.