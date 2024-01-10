В Госдуме предложили распространить на айтишников звание "Ветеран труда"

Звание "Ветеран труда" необходимо распространить на всех лиц, имеющих значительный трудовой стаж в определённых профессиях. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Она уже обратилась с инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину. Копия документа есть в распоряжении RT.

"Представляется необходимым внесение изменения в федеральный закон "О ветеранах" в части порядка присвоения звания "Ветеран труда", в соответствии с которым ветеранами труда будут также являться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин в социально значимых профессиях, перечень которых будет установлен Правительством России", — указано в обращении.

Парламентарий напомнила, что на данный момент закон даёт право на звание тем, кто имеет стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии, если они награждены орденами и медалями СССР и России, удостоены почётных званий Советского Союза или РФ, награждены почётными грамотами президента России или удостоены его благодарности, а также награждены ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную работу не менее 15 лет.

Кроме того, в список входят россияне, которые начали работать в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны и имеют стаж для пенсии (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин). Также звание могут присвоить в одном из субъектов РФ, если человек имеет награды регионального уровня и нужный трудовой стаж. К слову, меры социальной поддержки обладателей звания разнятся от региона к региону и могут выражаться в ежемесячных выплатах, компенсации платы за квартиру и коммуналку, а также льготном проездном билете.

Лантратова напомнила, что в советские годы звание "Ветеран труда" присваивалось рабочим, колхозникам и служащим в знак признания их трудовых заслуг по достижении трудового стажа, необходимого для пенсии. Его учредили для награждения трудящихся за многолетнюю и добросовестную работу в народном хозяйстве, однако сегодня эта идея изменилась и утратила историческую преемственность.

Так, сегодня в первую очередь важны ордена, медали, звания СССР и РФ, почётные грамоты или благодарности президента страны. Подобная концепция, считает депутат, идёт вразрез с изначальным значением звания и является несправедливой, лишая заслуженной награды людей, проработавших не менее 35–40 лет в социально значимых отраслях экономики и оставшихся без знаков отличия. Теперь же звание "Ветеран труда" хотят распространить в том числе на спасателей, пожарных, водителей, строителей, юристов, работников культуры и айтишников, имеющих значительный стаж трудовой деятельности.