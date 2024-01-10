Регион

Уведомления отключены

10 января, 13:48

Звезда фильма "Люди Икс" умер в 42 года от страшной болезни

Мексиканский актёр Адан Канто из "Людей Икс" умер в возрасте 42 лет

Адан Канто. Обложка © Getty Images / FOX

Адан Канто. Обложка © Getty Images / FOX

Мексиканский актёр Адан Канто умер на 43-м году жизни, пишет издание Variety. Причиной кончины артиста называется рак аппендикса.

"Адан Канто... умер в понедельник", — говорится в публикации.

Адан Канто известен по ролям в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего", а также сериалах "Нарко", "Последователи", "Последний кандидат" и "Уборщица".

Умер создатель языка программирования паскаль Вирт
Умер создатель языка программирования паскаль Вирт

Ранее стало известно о смерти бывшего барабанщика рок-группы Scorpions Джеймса Коттака, ему был 61 год. Также он играл в Kingdom Come, Krunk, Montrose, Wild Horses, Buster Brown и многих других коллективах.


Матвей Константинов
  • Новости
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров