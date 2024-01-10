Звезда фильма "Люди Икс" умер в 42 года от страшной болезни
Мексиканский актёр Адан Канто из "Людей Икс" умер в возрасте 42 лет
Адан Канто. Обложка © Getty Images / FOX
Мексиканский актёр Адан Канто умер на 43-м году жизни, пишет издание Variety. Причиной кончины артиста называется рак аппендикса.
"Адан Канто... умер в понедельник", — говорится в публикации.
Адан Канто известен по ролям в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего", а также сериалах "Нарко", "Последователи", "Последний кандидат" и "Уборщица".
Ранее стало известно о смерти бывшего барабанщика рок-группы Scorpions Джеймса Коттака, ему был 61 год. Также он играл в Kingdom Come, Krunk, Montrose, Wild Horses, Buster Brown и многих других коллективах.