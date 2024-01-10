Звезда фильма "Люди Икс" умер в 42 года от страшной болезни

Адан Канто известен по ролям в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего", а также сериалах "Нарко", "Последователи", "Последний кандидат" и "Уборщица".

Ранее стало известно о смерти бывшего барабанщика рок-группы Scorpions Джеймса Коттака, ему был 61 год. Также он играл в Kingdom Come, Krunk, Montrose, Wild Horses, Buster Brown и многих других коллективах.



