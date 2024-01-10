Россиянам пояснили, как и где теперь будут продавать алкомороженое

Алкогольное мороженое станут продавать лишь на отдельных полках в магазинах или ресторанах и гостиницах. Как отметила заместитель гендиректора — главный технолог Союза мороженщиков РФ Наталья Уткина, из-за запрета распространять такую продукцию среди несовершеннолетних бизнес ждут изменения.

По её словам, алкогольное мороженое составляет тысячные доли от общего объёма производства, поэтому на основных потребителях нововведения никак не отразятся. Уткина указала, что его продавалось так мало, что "этим можно пренебречь".

"Мороженое, которое будет содержать этиловый спирт, будет продаваться на отдельных полках либо в хореке (HoReCa — сегмент в бизнесе, ориентированный на оказание услуг в сфере гостеприимства. — Прим. Лайфа) людям, достигшим возраста 18 лет", — сказала она в беседе с НСН.