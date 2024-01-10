Вывод удивил: Аналитики назвали город, в котором жители дольше всего стоят в пробках

Столица Ирландии заняла первое место среди городов во всём мире по количеству времени, которое жители провели в пробках в 2023 году. К такому выводу пришли эксперты нидерландской компании TomTom — поставщика устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации.

Эксперты проанализировали дорожную ситуацию в 387 городах в 55 странах по всему миру. Оказалось, что в прошлом году жители Дублина потеряли в пробках 158 часов. А при затруднённом движении время, затрачиваемое на дорогу, увеличивалось на 66% по сравнению с ситуацией при отсутствии трафика. Этот показатель тоже стал рекордом.

"Серебро" в "пробочном" рейтинге заняла столица Перу Лима с показателем 157 часов, проведённых в пробках. А на третьей строчке расположился Мехико с результатом 152 часа.