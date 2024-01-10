Песков рассказал, что Путин беседует с Шойгу по нескольку раз в день

Президент России Владимир Путин по нескольку раз в день беседует с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом рассказал журналистам в среду, 10 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разговор с министром обороны происходит несколько раз в сутки", — заметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, успел ли российский лидер обсудить с Шойгу поступившую к нему информацию об организационных сбоях.