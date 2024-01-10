Песков рассказал, что Путин беседует с Шойгу по нескольку раз в день
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Президент России Владимир Путин по нескольку раз в день беседует с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом рассказал журналистам в среду, 10 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разговор с министром обороны происходит несколько раз в сутки", — заметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, успел ли российский лидер обсудить с Шойгу поступившую к нему информацию об организационных сбоях.
Ранее президент Путин в ходе встречи с жителями Анадыря объяснил задержки с выплатами бойцам СВО бюрократическими сбоями и пообещал поручить руководству Министерства обороны на конкретных примерах понять, где происходит сбой.