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10 января, 15:22

Песков рассказал о гигантской работе Минобороны по решению проблем бойцов СВО

Министерство обороны России проделало огромную работу, чтобы устранить все накладки и проблемы, связанные с решением проблем бойцов специальной военной операции на Украине (СВО). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя некоторые организационные проблемы, о которых президенту РФ Владимиру Путину в последнее время рассказывали бойцы или их близкие.

"Масштаб специальной военной операции большой. Поэтому какие-то шероховатости неизбежны. Не может вся система работать без каких-то накладок, они неизбежны", указал официальный представитель Кремля. По словам пресс-секретаря российского лидера, система во многом уже налажена.

Песков рассказал, что Путин беседует с Шойгу по нескольку раз в день
Песков рассказал, что Путин беседует с Шойгу по нескольку раз в день

А ранее президент РФ Владимир Путин заверил, всё, что связано с обеспечением специальной военной операции и поддержкой её участников, финансируется в абсолютно полном объёме, но могут быть задержки из-за сбоев. Российский лидер призвал участников СВО передать ему всю информацию и пообещал поручить руководству Минобороны на конкретных примерах понять, где происходит сбой.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дарья Нарыкова
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