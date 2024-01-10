Песков рассказал о гигантской работе Минобороны по решению проблем бойцов СВО

Министерство обороны России проделало огромную работу, чтобы устранить все накладки и проблемы, связанные с решением проблем бойцов специальной военной операции на Украине (СВО). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя некоторые организационные проблемы, о которых президенту РФ Владимиру Путину в последнее время рассказывали бойцы или их близкие.

"Масштаб специальной военной операции большой. Поэтому какие-то шероховатости неизбежны. Не может вся система работать без каких-то накладок, они неизбежны", — указал официальный представитель Кремля. По словам пресс-секретаря российского лидера, система во многом уже налажена.