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10 января, 15:56

В Приднестровье сообщили о вооружённом инциденте на границе с Украиной

Фото © Shutterstock.com

Фото © Shutterstock.com

Спецслужбы Приднестровья сообщили об инциденте с применением огнестрельного оружия на границе с Украиной. Всё произошло на днях — 7 января. Деталей происшествия не приводится, однако известно, что в ходе инцидента двое граждан непризнанной республики "были перемещены на украинскую территорию".

"Произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины", — информирует Министерство государственной безопасности Приднестровья.

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Ранее украинский уклонист рассказал на своей странице в TikTok, как незаконно пересёк границу, переплыв реку Тиса, и сбежал в Румынию. Там он получил все необходимые документы и теперь может свободно передвигаться по территории всего Евросоюза.

Марина Калегина
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