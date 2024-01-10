В Приднестровье сообщили о вооружённом инциденте на границе с Украиной

Спецслужбы Приднестровья сообщили об инциденте с применением огнестрельного оружия на границе с Украиной. Всё произошло на днях — 7 января. Деталей происшествия не приводится, однако известно, что в ходе инцидента двое граждан непризнанной республики "были перемещены на украинскую территорию".

"Произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины", — информирует Министерство государственной безопасности Приднестровья.