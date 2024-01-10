Один мирный житель ранен в результате атаки на брянское село со стороны Украины
Богомаз: Украинские террористы обстреляли село Подывотье, ранен мирный житель
Один мирный житель ранен в результате атаки на село Подывотье Брянской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал один мирный житель. В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он. По его словам, частично повреждён один автомобиль.
А сегодня ночью в небе над Саратовской областью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Дрон был уничтожен над территорией Энгельсского района.
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