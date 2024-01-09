ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью

Российская система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз в телеграм-канале.