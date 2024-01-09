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9 января, 14:25

ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью

Российская система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз в телеграм-канале.

Минобороны РФ уточнило, что попытка атаки была пресечена около 16:30 мск.

Три человека пострадали после атак дронов на Орёл
Три человека пострадали после атак дронов на Орёл

Напомним, что сегодня, 9 января, российские системы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над Курской областью. Также три дрона перехватили в Орловской области. Два из них упали на объект топливно-энергетического комплекса, а третий — на нежилой объект в районе посёлка Малая Саханка.

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VК / Минобороны России

Александра Вишнякова
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