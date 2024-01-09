ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью
Российская система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз в телеграм-канале.
Минобороны РФ уточнило, что попытка атаки была пресечена около 16:30 мск.
Напомним, что сегодня, 9 января, российские системы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над Курской областью. Также три дрона перехватили в Орловской области. Два из них упали на объект топливно-энергетического комплекса, а третий — на нежилой объект в районе посёлка Малая Саханка.
VК / Минобороны России