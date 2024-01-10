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10 января, 16:57

Странный гость чуть не убил плакавшего младенца в Керчи, пока родители мирно спали

Гость семьи после застолья оставил раздетого младенца в подъезде в Керчи

Жильцы одного из домов в Керчи обнаружили в подъезде плачущего и раздетого четырёхмесячного мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

"В УМВД России по г. Керчи 5 января 2024 г. поступило сообщение от местных жителей о том, что в подъезде одного из многоквартирных домов они нашли раздетого грудного ребёнка. На место немедленно прибыли сотрудники полиции. Четырёхмесячного мальчика передали приехавшим медикам скорой помощи", говорится в сообщении ведомства.

По информации СУ СК РФ по Республике Крым, малыш проживал в семье, где накануне проходило застолье с гостями. Следователи уточнили, что семья, в которой воспитывается ещё и полуторагодовалый ребёнок, на учёте в органах профилактики не состоит. Однако соседи их не особо жалуют. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

После совместного распития алкоголя родители детей уснули, а гость семьи вышел с младенцем в подъезд. Когда тот заплакал, взрослый просто оставил его на лестнице и ушёл. Мальчику в настоящее время ничего не угрожает, он находится в медицинском центре. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оставлении в опасности.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге пьяный отец во время ссоры с супругой выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. Малышка пролежала в сугробе четыре дня, после чего умерла. Позднее выяснилось, что родители просто забыли о ребёнке.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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