Небо Таллина закрыли в день визита Зеленского, воздушные цели приказано сбивать
Полиция Эстонии вводит бесполётную зону над Таллином в день визита Зеленского
Полиция Эстонии вводит бесполётную зону над Таллином в день визита Зеленского — 11 января. На сутки любые полёты над столицей прибалтийской страны запрещены, в том числе и для беспилотников, заявил руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вейко Вахер и предупредил, что силовым структурам разрешено сбивать воздушные цели.
"Это означает, что полёты дронов тоже запрещены. Если полиция обнаружит дрон, он будет сбит", — подчеркнул на брифинге глава оперативного бюро Пыхьяской префектуры.
Ранее сегодня Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву для встречи с президентом, премьером и спикером Сейма прибалтийской республики. На повестке — интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, вопросы безопасности.
Getty Images / Jane Barlow