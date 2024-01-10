Небо Таллина закрыли в день визита Зеленского, воздушные цели приказано сбивать

Полиция Эстонии вводит бесполётную зону над Таллином в день визита Зеленского — 11 января. На сутки любые полёты над столицей прибалтийской страны запрещены, в том числе и для беспилотников, заявил руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вейко Вахер и предупредил, что силовым структурам разрешено сбивать воздушные цели.