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10 января, 16:43

Небо Таллина закрыли в день визита Зеленского, воздушные цели приказано сбивать

Полиция Эстонии вводит бесполётную зону над Таллином в день визита Зеленского

Полиция Эстонии вводит бесполётную зону над Таллином в день визита Зеленского — 11 января. На сутки любые полёты над столицей прибалтийской страны запрещены, в том числе и для беспилотников, заявил руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вейко Вахер и предупредил, что силовым структурам разрешено сбивать воздушные цели.

"Это означает, что полёты дронов тоже запрещены. Если полиция обнаружит дрон, он будет сбит", — подчеркнул на брифинге глава оперативного бюро Пыхьяской префектуры.
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Ранее сегодня Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Литву для встречи с президентом, премьером и спикером Сейма прибалтийской республики. На повестке — интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, вопросы безопасности.

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Getty Images / Jane Barlow

Андрей Бражников
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