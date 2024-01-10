Бывшую замгенпрокурора Украины и её дочь нашли мёртвыми в соседних квартирах

Бывшую замгенпрокурора Украины Ольгу Колинько и её дочь Ярославу нашли мёртвыми в соседних квартирах в Киеве. Как сообщает портал "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, двери пришлось вскрыть по настоянию соседей.

Тела 71-летней Ольги Колинько и её дочери обнаружили 10 января. Соседи женщин вызвали работников ЖЭКа из-за того, что накануне по стояку начала течь вода, а хозяйки не открывали. В итоге в присутствии полиции двери решили сломать. Ольга уже много лет тяжело болела и не выходила на улицу, а Ярослава за ней ухаживала. Теперь следователям предстоит установить причину смерти женщин.

Ольга Колинько работала замгенпрокурора Украины в 1993–2000 и 2003–2005 годах. В 2001–2003 годах она возглавляла Комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Колинько принимала участие в расследовании громких коррупционных дел того времени.