Бывшую замгенпрокурора Украины и её дочь нашли мёртвыми в соседних квартирах
Бывшую замгенпрокурора Украины Ольгу Колинько и её дочь Ярославу нашли мёртвыми в соседних квартирах в Киеве. Как сообщает портал "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, двери пришлось вскрыть по настоянию соседей.
Тела 71-летней Ольги Колинько и её дочери обнаружили 10 января. Соседи женщин вызвали работников ЖЭКа из-за того, что накануне по стояку начала течь вода, а хозяйки не открывали. В итоге в присутствии полиции двери решили сломать. Ольга уже много лет тяжело болела и не выходила на улицу, а Ярослава за ней ухаживала. Теперь следователям предстоит установить причину смерти женщин.
Ольга Колинько работала замгенпрокурора Украины в 1993–2000 и 2003–2005 годах. В 2001–2003 годах она возглавляла Комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Колинько принимала участие в расследовании громких коррупционных дел того времени.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине умерла прибывшая из Соединённого Королевства Кэтрин Мельничук, которая была наёмницей Вооружённых сил Украины. Как сообщает украинская волонтёрская организация Project Konstantin в социальных сетях, женщина была найдена мёртвой в собственной постели.