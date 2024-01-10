Шахназаров: При Путине началась новая индустриализация

Cпецоперация ознаменовала революцию без ярких внешних проявлений, считает генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", народный артист России, кинорежиссёр Карен Шахназаров. По его мнению, система, сложившаяся после 1991 года, стала меняться — с распадом СССР произошла смена собственности и установился капитализм.

Новая буржуазия, образовавшаяся из партийной советской бюрократии, обращала внимание лишь на экспорт сырья из России. Однако глава государства Владимир Путин, как отметил Шахназаров, стал менять эту модель эволюционным путём. По мнению режиссёра, при нынешнем российском лидере началась новая индустриализация.

"При нём началась новая индустриализация. Стали строиться заводы, дороги, началось укрепление оборонного комплекса. Это развивалось плавно, без потрясений. Однако СВО резко ускорила этот процесс. И без спецоперации, похоже, это невозможно было сделать", — сказал он в беседе с "Царьградом".

Между тем западным странам не нравятся процессы, которые происходят внутри РФ. США выгодно, чтобы наша страна была встроена в американоцентричную модель. Поэтому там и говорят, что победа Москвы в СВО является недопустимым сценарием и такому развитию событий необходимо препятствовать.