Кафтаны и бороды: Вика Цыганова вызвалась превратить депутатов Госдумы в аристократов

Певица Вика Цыганова заявила, что готова изменить облик депутатов Госдумы. Немногие знают, но артистка уже не первый десяток лет занимается дизайном одежды, поэтому она решила внести свою лепту в вопрос, который поднял философ Александр Дугин.

Он призвал переодеть парламентариев, так как костюмы и галстуки, по его мнению, создают образ лондонского денди. Аналитик считает, что надо вернуться к русским традициям. Так, мужчин можно было бы одевать в кафтаны, а женщин — в платки и сарафаны с сапфирами.

"Сапфиры с мехами будут выглядеть, конечно, смешно и архаично, но преломить тенденцию и привнести русское в современном звучании надо. И я это могу и делаю уже 30 лет! Я согласна поработать над образами наших высоких чиновников, чтобы они выглядели как представители элиты и аристократии России", — отметила Цыганова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Говоря о том, какая одежда подойдёт народным избранникам, певица отметила, что видит образ писателя Ивана Тургенева. По мнению Цыгановой, мужчина-депутат должен быть с окладистой бородой и "интересной стрижкой", а женщины — только с красивой причёской. Она добавила, что образ хорошо дополнят осовремененные кафтаны, "адаптированные к жизни".