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10 января, 18:22

Камера сняла, как автокран без тормозов на бешеной скорости смёл 14 машин в Геленджике

В Геленджике автокран протаранил 14 авто, пострадали три человека

В Геленджике автокран протаранил около десятка авто. Обложка © Telegram / SHOT

В Геленджике автокран протаранил около десятка авто. Обложка © Telegram / SHOT

В Геленджике автокран на огромной скорости протаранил 14 машин. Как сообщает SHOT, у тяжëлой машины отказали тормоза, а сама авария произошла сегодня около 19:00 на Новороссийской улице города.

В Геленджике автокран протаранил около десятка авто. Видео © Telegram / SHOT

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, неуправляемый автокран летит по дороге и раскидывает на своём пути легковушки с такой силой, словно шар для боулинга. В результате пострадали три человека, в том числе 63-летний водитель крана. Другие получили лëгкие травмы и ушибы. Разбита витрина одного из магазинов. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

В Геленджике автокран протаранил около десятка авто. Фото © Telegram / SHOT

В Геленджике автокран протаранил около десятка авто. Фото © Telegram / SHOT

Начальник ОГИБДД по Геленджику Иван Коноводов доложил, что проезжую часть в ближайшие часы откроют. Сейчас там намерены максимально оперативно расчистить улицы. Коммунальщики помогают растащить пострадавшую технику и убрать мусор, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Фото © t.me / BogodistovAA

Фото © t.me / BogodistovAA

Фото © t.me / BogodistovAA

Фото © t.me / BogodistovAA

Самый сильный подросток России разбился насмерть на купленной втайне машине
Самый сильный подросток России разбился насмерть на купленной втайне машине

Ранее Лайф писал, что в Иркутске иномарка протаранила скорую, спешившую доставить ребёнка в больницу. О серьёзных травмах участников ДТП не сообщалось.

Никита Осипов
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