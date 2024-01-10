Камера сняла, как автокран без тормозов на бешеной скорости смёл 14 машин в Геленджике

В Геленджике автокран на огромной скорости протаранил 14 машин. Как сообщает SHOT, у тяжëлой машины отказали тормоза, а сама авария произошла сегодня около 19:00 на Новороссийской улице города.

В Геленджике автокран протаранил около десятка авто. Видео © Telegram / SHOT

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, неуправляемый автокран летит по дороге и раскидывает на своём пути легковушки с такой силой, словно шар для боулинга. В результате пострадали три человека, в том числе 63-летний водитель крана. Другие получили лëгкие травмы и ушибы. Разбита витрина одного из магазинов. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

В Геленджике автокран протаранил около десятка авто. Фото © Telegram / SHOT

Начальник ОГИБДД по Геленджику Иван Коноводов доложил, что проезжую часть в ближайшие часы откроют. Сейчас там намерены максимально оперативно расчистить улицы. Коммунальщики помогают растащить пострадавшую технику и убрать мусор, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Фото © t.me / BogodistovAA

Фото © t.me / BogodistovAA