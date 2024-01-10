ВСУ несут колоссальные потери по причине ударов со стороны ВС РФ с использованием вертолётов Ми-28Н, передаёт Military Watch Magazine.

"Серьёзная нехватка ракет класса "земля-воздух" в арсенале Украины привела к тому, что её передовые части оказались гораздо менее защищёнными, что позволило боевым вертолётам и истребителям дополнить огромное и растущее превосходство России в огневой мощи артиллерией и ракетами класса "земля-земля", чтобы ещё больше усилить давление на ВСУ на передовой", — сообщает издание.

В статье указано, что Армия РФ использовала боевые вертолёты Ми-28Н, чтобы уничтожить украинские опорные пункты. А в последние месяцы способность ВСУ вести огонь по российским войскам заметно снизилась, так как артиллерийские подразделения и самые элитные механизированные бригады Незалежной сократили расходы боеприпасов, которых остро не хватает. Ещё хуже должно стать, когда США перестанут посылать Киеву военную помощь, притом что последняя поставка была в конце декабря предыдущего года, пишет автор материала.