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10 января, 18:57

В США заявили о больших потерях Украины из-за российских Ми-28Н

MWM: ВСУ несут серьёзные потери из-за ударов ВС РФ с применением Ми-28Н

Вертолёт Ми-28Н. Обложка © Military Watch Magazine

Вертолёт Ми-28Н. Обложка © Military Watch Magazine

ВСУ несут колоссальные потери по причине ударов со стороны ВС РФ с использованием вертолётов Ми-28Н, передаёт Military Watch Magazine.

"Серьёзная нехватка ракет класса "земля-воздух" в арсенале Украины привела к тому, что её передовые части оказались гораздо менее защищёнными, что позволило боевым вертолётам и истребителям дополнить огромное и растущее превосходство России в огневой мощи артиллерией и ракетами класса "земля-земля", чтобы ещё больше усилить давление на ВСУ на передовой", — сообщает издание.

В статье указано, что Армия РФ использовала боевые вертолёты Ми-28Н, чтобы уничтожить украинские опорные пункты. А в последние месяцы способность ВСУ вести огонь по российским войскам заметно снизилась, так как артиллерийские подразделения и самые элитные механизированные бригады Незалежной сократили расходы боеприпасов, которых остро не хватает. Ещё хуже должно стать, когда США перестанут посылать Киеву военную помощь, притом что последняя поставка была в конце декабря предыдущего года, пишет автор материала.

Шольц возмущён из-за ослабления помощи Украине со стороны ЕС, пишут СМИ
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Ранее Лайф писал, что отсутствие у Соединённых Штатов возможности предоставить Украине финансовую помощь может обернуться для киевского режима катастрофой.

Анатолий Симоненко
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