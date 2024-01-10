Послы стран НАТО пообещали Украине помощь на миллиарды евро в 2024 году

НАТО обещает в 2024 году оказать Украине "обширную" военную и экономическую помощь, исчисляемую миллиардами евро. Такие данные приводятся в заявлении Совета Украина – НАТО, чьё заседание на уровне послов состоялось в Брюсселе. При этом в документах нет данных о поставках оружия, а также о каких конкретно суммах идёт речь.

"Сегодня страны НАТО дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году", — сообщается в заявлении.