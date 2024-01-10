В Рязани вынесли обвинительный вердикт участнику "Сети"* по делу об убийстве

В октябре 2022 года завершилось расследование дела в отношении Иванкина, которого обвинили в убийстве двух лиц. По версии следствия, в апреле 2017 года он покинул Пензу и скрылся от предварительного следствия в Рязани. Вместе с ним сбежали трое его знакомых, в том числе Алексей Полтавец. Двое из них решили вернуться и дать показания — Екатерина Левченко и Артём Дорофеев, однако они бесследно исчезли. В марте 2020 года в Рязанской области были обнаружены их останки. Были возбуждены уголовные дела об убийстве, а фигурантами стали участники "Сети"*. Семерых обвиняемых по делу уже осудили на сроки от 6 до 18 лет, а Полтавца объявляли в розыск и в 2021 году заочно арестовали. Установлено, что именно Иванкин и Полтавец обманом выманили своих знакомых Левченко и Дорофеева в лес и убили.