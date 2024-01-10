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10 января, 20:32

В Рязани вынесли обвинительный вердикт участнику "Сети"* по делу об убийстве

В Рязани присяжные вынесли обвинительный вердикт участнику "Сети"* Иванкину

В Рязани суд присяжных заседателей вынес обвинительный приговор участнику террористического сообщества "Сеть"* Максиму Иванкину по делу об убийстве. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Рязанского областного суда.

"Присяжные сегодня вынесли обвинительный вердикт, единодушно. <…> В отношении Иванкина. Без снисхождения", — подчеркнули в суде.

Сообщается, что обсуждение последствий вердикта назначено на 16 января. Когда будет оглашён приговор, неизвестно.

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В октябре 2022 года завершилось расследование дела в отношении Иванкина, которого обвинили в убийстве двух лиц. По версии следствия, в апреле 2017 года он покинул Пензу и скрылся от предварительного следствия в Рязани. Вместе с ним сбежали трое его знакомых, в том числе Алексей Полтавец. Двое из них решили вернуться и дать показания — Екатерина Левченко и Артём Дорофеев, однако они бесследно исчезли. В марте 2020 года в Рязанской области были обнаружены их останки. Были возбуждены уголовные дела об убийстве, а фигурантами стали участники "Сети"*. Семерых обвиняемых по делу уже осудили на сроки от 6 до 18 лет, а Полтавца объявляли в розыск и в 2021 году заочно арестовали. Установлено, что именно Иванкин и Полтавец обманом выманили своих знакомых Левченко и Дорофеева в лес и убили.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Getty Images / BrianAJackson

Анатолий Симоненко
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