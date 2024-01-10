В Кисловодске рецидивист зарезал трёх человек в новогоднюю ночь

В Кисловодске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве трёх человек в новогоднюю ночь. Как сообщили в управлении СК по Ставропольскому краю, он расправился с мужчиной и двумя женщинами.

Всё произошло ночью 31 декабря в Кисловодске. Компания из четырёх человек собралась встретить Новый год, и ничего не предвещало беды до того момента, пока выпитый алкоголь не спровоцировал бурный конфликт. В ходе него подозреваемый зарезал ножом сожительницу, её сына и подругу, а потом сбежал. Пострадавшие скончались на месте.

"Лицо, причастное к совершению преступления, установлено. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за убийство, житель соседней республики. <…> Следователем СК России подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решён вопрос об избрании меры пресечения", — сообщили в ведомстве и добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".