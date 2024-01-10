Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение России до конца сезона 2023/24

Всемирная федерация кёрлинга (WCF) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона 2023/24. Информация об этом решении правления WCF появилась на официальном интернет-портале организации.

"Две ассоциации были исключены из предстоящих соревнований на основании правила, которое гласит: "Правление WCF может отстранить команду или ассоциацию от любого мероприятия WCF, если, по единоличному мнению правления, их присутствие на мероприятии может нанести ущерб мероприятию или поставить под угрозу безопасность участников или порядок проведения мероприятия", — сказано в пояснении.

Помимо этого, в сообщении говорится, что правление всемирной федерации оставляет за собой право пересмотреть этот момент, если потребуется.