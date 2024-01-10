Россия выразила беспокойство из-за данных о планах готовить ВСУ в Молдавии

Россия заявила о своей обеспокоенности из-за данных о том, что Молдавия собирается содействовать Украине в подготовке военных ВСУ на своей территории с инструкторами НАТО. Об этом говорится в сообщении российского МИД о вызове в среду посла Молдавии в России Лилиана Дария.

"Выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Республики Молдова оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооружённых сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО. Было указано на неприемлемость такой поддержки, ведущей к размыванию нейтрального статуса Молдавии и её прямой вовлечённости в боевые действия на стороне киевского режима", — сказано в сообщении.