Россиян предупредили о крупных штрафах за захламление лестничной площадки

Привычка хранить вещи на лестничной площадке может обернуться для жильцов дома штрафом. Об этом "Москве 24" рассказал заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

По его словам, на площадках нельзя складировать вещи, в том числе по требованиям пожарной безопасности, согласно которым эта территория, а также лестницы и коридоры должны быть свободными.

"Вещи могут помешать эвакуироваться в экстренной ситуации, например при пожаре или прорыве трубы с кипятком. Они будут являться преградой, и вы и ваши соседи не сможете вовремя покинуть помещение", — рассказал Костянов.

Размер штрафа может составить от 5 до 15 тысяч рублей. Если же из-за захламления случился пожар, был причинён вред чужому имуществу или здоровью, придётся заплатить до 40–50 тысяч рублей.