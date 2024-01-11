Россиянин Миранчук заработал решающий пенальти в матче "Аталанты" с "Миланом"

Встреча, состоявшаяся 10 января, в рамках четвертьфинала Кубка Италии между "Аталантой" и "Миланом" определила ещё одного полуфиналиста турнира. Прошедшая на стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" в Милане игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 45-й минуте счёт открыл португальский игрок "Милана" Рафаэл Леан. Однако хозяевам не удалось уйти на перерыв, удерживая инициативу: арбитр добавил пять минут, которых хватило нидерландскому полузащитнику "Аталанты" Тёну Копмейнерсу, чтобы сравнять счёт.

Во втором тайме активные действия россиянина Алексея Миранчука, который отыграл все 90 минут, привели ко второму мячу гостей. Наш соотечественник заработал пенальти, решивший впоследствии исход матча. Подошедший к мячу Копмейнерс успешно его реализовал и вывел свою команду вперёд. За оставшиеся 30 минут "Милан" так и не смог отыграться. Теперь "Аталанта" встретится с "Фиорентиной" в полуфинале Кубка Италии.