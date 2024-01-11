Атмосфера и качество: Шеф-повар назвал ключевые отличия дорогих ресторанов от бюджетных
Шеф-повар Чигарнов: В дорогие рестораны чаще всего ходят интересующиеся люди
Ключевое отличие между дорогим и бюджетным ресторанами заключается в контрасте в атмосфере и качестве блюд, объяснил порталу "Страсти" шеф-повар ресторана Валерий Чигарнов.
"Тут говорить о еде сложной или простой очень тяжело, потому что у всех разные преставления о вкусах. Для кого-то это сложная еда кажется простым, а для кого-то простая еда — сложным. Всё относительно в этом мире. Думаю, главное отличие в атмосфере и качестве продуктов", — сообщил Чигарнов.
По его словам, в премиальные заведения обычно ходят люди с большой насмотренностью и интересом к более сложной кухне. А вот шефу, чтобы поддерживать на должном уровне сервис, нужно предъявлять высокие требования к себе и другим поварам, объяснять персоналу важность полученных эмоций гостей от посещения заведения.
Ранее Лайф рассказывал, что ресторан татарской кухни в Уфе стал первым в России, кому вручили сертификат халяль от "Роскачества". Продукция и само заведение проверены на соответствие необходимым стандартам. В ходе проверки эксперты установили, что интерьер заведения, блюда и внешний вид персонала не противоречат этике ислама.
Unsplash