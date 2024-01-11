"Звучит пугающе": Россиянам объяснили, почему не стоит бояться термина "тридемия"

Всё чаще в новостях россияне видят упоминание такого понятия как тридемия, которое характеризуется как тройная эпидемия: гриппа, ОРВИ и коронавируса. Однако этот термин не является научным и бояться его не стоит, сообщил РИА "ФедералПресс" главный редактор медицинского информационного агентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

"Тридемия — слово медийное, а не научное. Этому неологизму уже два года. "Бушует тридемия" — звучит пугающе, но медиапространству это и нужно, цепляет глаз читателя", — пояснил Никонов.

Он сообщил, что схожая ситуация была в 2021 года, когда в одно и то же время бушевали грипп и CoViD-19. Это явление называли микст-инфекцией. Никонов обратил внимание, что это название не очень любят пиарщики, так как оно неспособно вызвать панику в обществе, чего не скажешь о тридемии.

Однако, заявил он, защитить себя можно даже при одновременном присутствии трёх инфекций. Для этого нужно носить маски, мыть руки, не тереть глаза, промывать слизистую носа, избегать мест массового скопления людей.

По его словам, не менее важна психологическая поддержка близких, когда из-за паники мы перестаём мыслить разумно и взвешенно. Иначе можно начать бегать в поликлинику даже при лёгких симптомах ОРЗ.