В Китае подтвердили планы по укреплению стратегического сотрудничества с Россией

Будучи двумя крупными глобальным игроками, Китай и Россия должны укреплять стратегическое партнёрство, добиваться большего стратегического консенсуса и осуществлять более широкое стратегическое сотрудничество в вопросах будущего человечества и мира. Как передаёт агентство Xinhua, таким мнением в беседе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым поделился глава МИД КНР Ван И.

Китайский дипломат отметил, что в прошлом году полным ходом набирало обороты стратегическое сотрудничество между Москвой и Пекином по координации действий в новую эру. Также он подчеркнул роль председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которые руководили этим процессом. Ван И высказался в поддержку укрепления российско-китайских взаимоотношений.

Помимо этого, глава Министерства иностранных дел Китая напомнил, что в наступившем году дипломатические отношения между КНР и Россией отметят свой 75-летний юбилей. В 2024 году обе страны активизируют обмены на высоком уровне и продолжат укреплять общественную основу двусторонних отношений.

"Китай твёрдо верит, что Россия сможет успешно претворить в жизнь свою важную внутриполитическую повестку, сохранить государственную стабильность и развитие", — заявил министр.