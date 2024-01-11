В востоке Москве горит административное здание на площади 2 тысячи квадратов

"На шоссе Энтузиастов горит одноэтажное административно-производственное здание. Проводится наращивание сил и средств. Сведений о пострадавших не поступало", — сообщили в ведомстве.

Также сегодня ночью произошёл пожар в посёлке Обухово Московской области, где загорелся цех по производству полимерной продукции на площади восемь тысяч квадратных метров. С пламенем пытаются справиться более 100 огнеборцев.