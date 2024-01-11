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11 января, 00:44

В востоке Москве горит административное здание на площади 2 тысячи квадратов

В Москве на шоссе Энтузиастов загорелось административное производственное здание. По данным МЧС России, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.

В Москве огнеборцы тушат пожар в производственном здании на шоссе Энтузиастов. Видео © t.me / МЧС России

"На шоссе Энтузиастов горит одноэтажное административно-производственное здание. Проводится наращивание сил и средств. Сведений о пострадавших не поступало", — сообщили в ведомстве.

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Также сегодня ночью произошёл пожар в посёлке Обухово Московской области, где загорелся цех по производству полимерной продукции на площади восемь тысяч квадратных метров. С пламенем пытаются справиться более 100 огнеборцев.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Оксана Попова
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