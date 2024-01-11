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11 января, 01:22

Склад гончарных изделий в Ярославской области охватило пламя

МЧС: В Ярославской области в городе Гаврилов-Ям горит склад гончарной продукции

В Ярославской области сотрудники аварийно-спасательных служб продолжают тушить крупный пожар, случившийся в городе Гаврилов-Ям. Как передаёт МЧС России в телеграм-канале, в ночь на 11 января там загорелась кровля склада гончарной продукции.

Сотрудники МЧС тушат пожар в Ярославской области. Видео © t.me / МЧС России

Представители ведомства сообщили, что спасатели смогли локализовать возгорание на площади 3,9 тысячи квадратных метров.

В МЧС подчеркнули, что огнеборцы не дали пламени распространиться на соседние строения. Всего на тушение пожара выехало 30 специалистов и 11 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.

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Ранее Лайф писал, что в посёлке Обухово Московской области в эту же ночь загорелся цех по производству полимерной продукции на площади восемь тысяч квадратных метров. На место происшествия приехало более 100 огнеборцев.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Алексей Соловьёв
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