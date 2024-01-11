Иммунолог объяснил россиянам, как не стать участником "марафона заражений"

Есть три основные причины, по которым в этом сезоне многие так часто болеют, рассказал kp.ru врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Первая: к десяткам традиционных возбудителей ОРВИ и нескольким штаммам гриппа прибавилось порядка семи-восьми генетических вариантов CoViD-19, одновременно циркулирующих. Кроме того, ковид атакует клетки иммунной системы, что утяжеляет процесс течения болезни. Третья причина: приобретённый иммунитет сохраняется всего лишь до полугода, а встретившись с новым вариантом вируса, можно заболеть уже через три-четыре недели.

Сейчас в первую очередь россиян атакует грипп, его доля в числе заражений — 15,4%. Чаще всего это гонконгский вариант A (H3N2). Он переносится тяжело и относится к числу высоколетальных штаммов. На втором месте — ОРВИ негриппозной этиологии. В числе заражений её доля — 11,1%. На третьей позиции CoViD-19 — 7,8%.

Чтобы не стать участником "марафона заражений", Болибок советует побольше гулять на свежем воздухе, но не в сильный мороз, ведь переохлаждение ослабляет иммунитет.

"Уделяйте внимание разумным физнагрузкам, то есть без перенапряжения. Физическая активность повышает общий тонус и улучшает работу иммунной системы", — рассказал Болибок.

Также он советует закаляться, но без фанатизма, есть больше свежих овощей и фруктов, полезных в том числе для микрофлоры кишечника. Вместе с тем не стоит пренебрегать вакцинацией, которую не поздно сделать даже сейчас.