"Киев в ужасе": Находящийся на Украине американский журналист сделал неожиданное заявление
CBS News: Киевские власти боятся, что без американской помощи Украина проиграет
Украинское руководство боится остаться без помощи Соединённых Штатов. Как заявил находящийся в столице Незалежной корреспондент американского телеканала CBS News Крис Ливси, в Киеве уверены, что в таком случае Вооружённые силы Украины не смогут больше противостоять российским войскам.
"Киев в ужасе", — заявил журналист.
В качестве подтверждения своих слов он привёл в пример заявление анонимного украинского депутата. В беседе с Ливси народный избранник признался, что "Украине конец", если киевские власти больше не получат американскую военную помощь.
Ранее Лайф писал, что отсутствие у США возможности предоставить Украине финансовую помощь может обернуться для киевского режима катастрофой. Некоторые западные эксперты считают, что если американские законотворцы не предпримут по этому поводу никаких действий, то Незалежную ждут очень печальные последствия.
Pixabay