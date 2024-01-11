Украинское руководство боится остаться без помощи Соединённых Штатов. Как заявил находящийся в столице Незалежной корреспондент американского телеканала CBS News Крис Ливси, в Киеве уверены, что в таком случае Вооружённые силы Украины не смогут больше противостоять российским войскам.

"Киев в ужасе", — заявил журналист.

В качестве подтверждения своих слов он привёл в пример заявление анонимного украинского депутата. В беседе с Ливси народный избранник признался, что "Украине конец", если киевские власти больше не получат американскую военную помощь.