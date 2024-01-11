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11 января, 03:38

"Не вылезаем из нор": Разведчик ВСУ рассказал о мощной "армии дронов" у российских военных

Украинский разведчик заявил, что российские дроны не дают ВСУ покидать укрытия

В Вооружённых силах Украины признались, что российские военные научились применять беспилотные летательные аппараты таким образом, чтобы у их противников не было возможности вылезти из укрытий. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Крым.

"Сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что дроны висят постоянно и делают сбросы гранат", — заявил военнослужащий.

В беседе с журналистом военный подтвердил информацию о том, что у российских войск появилась мощная "армия дронов". В то же время, как отметил разведчик, подразделения ВСУ не имеют таких возможностей. Помимо того, Крым рассказал представителям СМИ о том, что бойцы ВС РФ умудряются удивить даже привыкших к превосходству россиян в огневой мощи украинцев.

"Я бы сказал, что сейчас это просто карусель: дроны не садятся, они работают <...>, работают постоянно. Такого раньше <...> не было", — заявил командир разведвзвода ВСУ.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ необходимо около трёх миллионов беспилотников. Военные эксперты объяснили необходимость такого количества БПЛА тем, что в украинской армии их используют вместо дефицитных артиллерийских боеприпасов.

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t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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