В Вооружённых силах Украины признали хорошую профессиональную подготовку российских сапёров. Как заявил в беседе с корреспондентами AFP военнослужащий ВСУ, назвавший себя Анатолием, представители этой военно-учётной специальности ВС РФ крайне успешно действуют на фронте.

По словам собеседника французского информационного агентства, ни для кого не будет секретом, что у российских войск очень хорошие сапёры, возможно, даже лучшие в мире. Он подчеркнул, что во время боевых действий бывало такое, что подразделения ВСУ теряли солдат из-за заминированной упаковки с банками газированных напитков. Причиной этого являются "смертоносные методы" постановки мин военнослужащими ВС РФ.