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11 января, 05:02

Хитрые ловушки российских сапёров оказались смертельными для ВСУ

AFP: Подразделения ВСУ несут большие потери из-за ловушек российских сапёров

В Вооружённых силах Украины признали хорошую профессиональную подготовку российских сапёров. Как заявил в беседе с корреспондентами AFP военнослужащий ВСУ, назвавший себя Анатолием, представители этой военно-учётной специальности ВС РФ крайне успешно действуют на фронте.

По словам собеседника французского информационного агентства, ни для кого не будет секретом, что у российских войск очень хорошие сапёры, возможно, даже лучшие в мире. Он подчеркнул, что во время боевых действий бывало такое, что подразделения ВСУ теряли солдат из-за заминированной упаковки с банками газированных напитков. Причиной этого являются "смертоносные методы" постановки мин военнослужащими ВС РФ.

"Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определённо ловушка", — заявил украинец.

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Ранее Лайф писал, что пиротехник Донского спасательного центра МЧС с позывным Моисей подорвался на мине, лишившись стопы, но спустя полгода научился ходить и вернулся в строй. В настоящее время сапёр продолжает освобождать от взрывных устройств новые регионы России.

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Flickr / gruppa99

Алексей Соловьёв
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