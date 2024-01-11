Хитрые ловушки российских сапёров оказались смертельными для ВСУ
AFP: Подразделения ВСУ несут большие потери из-за ловушек российских сапёров
В Вооружённых силах Украины признали хорошую профессиональную подготовку российских сапёров. Как заявил в беседе с корреспондентами AFP военнослужащий ВСУ, назвавший себя Анатолием, представители этой военно-учётной специальности ВС РФ крайне успешно действуют на фронте.
По словам собеседника французского информационного агентства, ни для кого не будет секретом, что у российских войск очень хорошие сапёры, возможно, даже лучшие в мире. Он подчеркнул, что во время боевых действий бывало такое, что подразделения ВСУ теряли солдат из-за заминированной упаковки с банками газированных напитков. Причиной этого являются "смертоносные методы" постановки мин военнослужащими ВС РФ.
"Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определённо ловушка", — заявил украинец.
Ранее Лайф писал, что пиротехник Донского спасательного центра МЧС с позывным Моисей подорвался на мине, лишившись стопы, но спустя полгода научился ходить и вернулся в строй. В настоящее время сапёр продолжает освобождать от взрывных устройств новые регионы России.
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