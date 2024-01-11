Премьера Украины будут судить за незаконное разглашение информации

В отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля составили протокол за незаконное разглашение информации об обличителе коррупции. Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

"Он незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей", — рассказали в телеграм-канале агентства.

По информации НАПК, премьер получил данные о коррупции от сотрудника комиссии по регулированию азартных игр. Среди должностных лиц, которым было поручено изучить информацию, Шмыгаль "указал и главу комиссии, о противоправных действиях которого и сообщалось".

Премьер-министра могут оштрафовать, а также лишить его права занимать определённые должности на год, если его вина будет признана. Кроме того, Шмыгаля могут занести в реестр лиц, которыми были совершены коррупционные правонарушения.