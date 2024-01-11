Регион

Уведомления отключены

11 января, 10:21

Премьера Украины будут судить за незаконное разглашение информации

НАПК Украины: На премьера Шмыгаля составлен протокол за разглашение информации

В отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля составили протокол за незаконное разглашение информации об обличителе коррупции. Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

"Он незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей", — рассказали в телеграм-канале агентства.

По информации НАПК, премьер получил данные о коррупции от сотрудника комиссии по регулированию азартных игр. Среди должностных лиц, которым было поручено изучить информацию, Шмыгаль "указал и главу комиссии, о противоправных действиях которого и сообщалось".

Премьер-министра могут оштрафовать, а также лишить его права занимать определённые должности на год, если его вина будет признана. Кроме того, Шмыгаля могут занести в реестр лиц, которыми были совершены коррупционные правонарушения.

В Киеве предупреждали Зеленского о том, что Байден не умеет хранить секреты
В Киеве предупреждали Зеленского о том, что Байден не умеет хранить секреты

Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский связывает провал контрнаступления ВСУ с утечкой информации. По его словам, это позволило российским военным "подготовить свою оборону".

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Carsten Koall

Ян Поланин
  • Новости
  • Украина
  • Коррупция
  • Политика
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров