6 советских привычек, которые качественно помогут изменить жизнь людям за 50 «Если хочешь быть счастливым, будь им!» – такого принципа придерживались многие люди в СССР. Академики того времени утверждали: если Союз пошлет человека на Марс, космонавту будет 50 лет, когда достигнет возраста мудрости, спокойствия и силы. 12 января, 21:44 Герои передачи "Спокойной ночи, малыши!" Каркуша, Степашка и тетя Таня (Татьяна Судец) во время съемки нового шоу "Трудное детство". Обложка © ТАСС / Игорь Уткин

Привычка к экстриму

В 1960-х годах граждане России повально увлеклись экстремальными видами спорта. Например, горным туризмом – советским людям, прошедшим войну, возраст не был помехой. Наоборот, 50 лет считали золотой порой – человек еще полон сил и уже достиг всего, чего только мог.

Сухопарые и тренированные советские туристы могли совершать зимние восхождения на перевалы где-нибудь в Саянах в мороз и ветер, где ночевали, строя иглу (эскимосский дом из снежных кирпичей) и учили этому молодых туристов. Принцип жизни таких людей был прост: «Если ЭВМ не пользуется какой-либо системой, система автоматически отключается, значит, организм человека следует постоянно ставить в такие условия, при которых все его системы будет нагружены». И это действительно работало. В те годы такие туристы даже разработали свой собственный рацион, заменявший тяжелые банки с тушенкой – в поход брали ужаренные кусочки мяса, завернутые в полиэтилен и замороженные.

Сухопарые и тренированные советские туристы могли совершать зимние восхождения на перевалы где-нибудь в Саянах в мороз и ветер, где ночевали, строя иглу. Фото © ТАСС / Мазур Г.

Некоторые в этом возрасте начинали заниматься альпинизмом. В 1960-х годах в группах новичков можно было встретить студентов и тут же – пятидесятилетних мужчин и женщин. Это было нормой. После первого сезона оставалось 30% самых выносливых.

Не обошла эта мода и знаменитых людей. Например, ведущий передачи «Клуб кинопутешествий» Юрий Сенкевич в 1982 году в 48 лет принял участие в первой советской экспедиции на Эверест. Ну, правда, в качестве врача. На сам Эверест он не поднимался, но сопровождал участников экспедиции на подъеме.

Философия с удочкой

Еще одной распространенной привычкой, которая наполняла смыслом жизнь зрелых философов, была рыбалка. Рыбачили и люди помоложе, но редко. А вот к пятидесяти годам, когда все самые важные социальные роли завершались, мужчины, а иногда и женщины, отправлялись с удочкой на берег реки или озера – размышлять о тщете или о нужности всего сущего.

Кстати, среди звезд того времени заядлым рыбаком был «Штирлиц» – актер Вячеслав Тихонов. Рабычил он с детства, но именно в зрелом возрасте заделался маститым рыбаком. Зимой он любил подледный лов и часами просиживал над лункой, ожидая поклевки. Расстояние до места для актера значения не имело, но одинокую философскую рыбалку он предпочитал рыбалке в компании, чтобы вечером было с кем перекинуться словом у костра. Частенько Тихонова сопровождал корифей советского кино – режиссер Сергей Бондарчук. Ох, и немало бы, наверное, сейчас отдали историки кинематографа, чтобы узнать, о чем беседовали эти два великих человека.

Известно, что у Тихонова были свои рыбацкие тайны, не менее десяти секретных, «уловистых» блёсен и отличные уловы, которые он часто щедро раздавал соседям и родственникам.

Привычка бегать

"О спорт! Ты – мир!" – с этим лозунгом жили сотни тысяч советских людей. В каждом городе были оздоровительные секции. По вечерам стадионы пустовали, и их дорожки занимали любители спортивной ходьбы и бега трусцой.

Занимались для себя, поддерживали здоровье, «бежали» от инфаркта. А самые упорные бегали кроссы, вплоть до марафона. Помните Фореста Гампа? Такое было не только в США, Такое было и в СССР: по вечерам и выходным бегали многие. Это было модно, современно и не требовало никаких средств, кроме денег на спортивный костюм и кеды. Занятия в секциях были бесплатными.

Занимались для себя, поддерживали здоровье, «бежали» от инфаркта. Фото © ТАСС / Юрий Набатов

В 50 лет начал заниматься бегом самый возрастной российский марафонец из Казани – Ахмет Сиразиев. Было это в далеком 1978 году. Сиразиев работал тогда на оборонном заводе мастером. Работа была нервная, ответственная, и после первых тревожных «звоночков» Сиразиев, как и тысячи других, «побежал от инфаркта». Да так разогнался, что через 20 лет на международном чемпионате по легкой атлетике взял золото по марафону среди ветеранов спорта.

Ну и разумеется, мужская часть возрастного населения СССР имела свою спортивную отдушину – городки. Многие с упоением занимались ими и устраивали городские и областные соревнования.

Модные практики

Вообще в СССР если и возникало какое-то модное течение – им болела вся страна! Начиная с конца 1960-х годов пенсионеры «болели» йогой, а в начале 1980-х – все «дышали» по системе Бутейко. Вдруг выяснилось, что кислород не только дает нам жизнь, но и окисляет белки в организме. Поэтому дышать рекомендовалось по строго определенной методике, побольше выдыхать, чем вдыхать, а на ночь нужно было заклеивать рот и затыкать одну ноздрю – чтобы кислорода в организм поступало меньше. Точно так же следовало поступать, если человек мерз. И действительно, при недостатке кислорода согревание происходило быстрее.

Начиная с конца 1960-х годов пенсионеры «болели» йогой, а в начале 1980-х – все «дышали» по системе Бутейко. Фото © ТАСС / Роберт Нетелев

Впервые метод был опробован на кафедре детских болезней 1-го Московского медицинского института Сеченова по бронхиальной астме. Положительный эффект был достигнут в 94% случаев. Советские граждане «дышали» целыми семьями. Многие уверяли, что это давало энергию и помогало преодолевать недомогания. А вот секций по йоге почти не было – йогой занимались самостоятельно, дома, по книжечкам или самиздату.

Привычка писать

Многие советские граждане к пятидесяти годам садились за книги – душа просила излить на бумагу пережитое. А писать было о чем – бурный и жестокий XX век перелопатил судьбы целых народов. И люди спешили поделиться опытом, благо в СССР существовала продуманная система поиска и продвижения талантливых произведений.

Например, в 50 лет стал писателем Григорий Федосеев – автор знаменитого таёжного романа «Злой дух Ямбуя». Он родился в 1899 году, а с 1938 года был начальником экспедиции топографов в Восточной Сибири. Работа и стала основным материалом для повестей и рассказов писателя. Кстати, именно в 50 лет он получил второе высшее образование – окончил Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии.

Писатель Григорий Федосеев. Фото © Wikipedia

В биографии писателя есть и довольно обычный для зрелых людей того времени вираж – набродившись по хребтам Восточных Саян после 50-ти лет писатель уехал в Краснодар писать книги. Это было настоящей традицией не только у писателей: советские граждане, отработав определенный стаж в районах Крайнего Севера и на приравненных к нему территориях, переезжали на юг, к морю. На личные накопления покупали себе деревенский домик где-нибудь в станице Краснодарского края и посвящали жизнь деревенскому быту, яблоневым садам, абрикосами и клубнике. И даже не жаловались на отсутствие удобств.

В 50 лет написала свой роман «Ингода» иркутская писательница Любовь Щедрова, в середине жизни переквалифицировавшаяся из журналистов в писатели. И таких примеров на самом деле множество.

Управленческие навыки

Но самые активные граждане к пятидесяти годам шли в политику — и становились депутатами местных народных Советов в поселках, городах, районах и на уровне области. Опыта у людей было много, часто в налаживании и в управлении сложнейшими производствами, в командовании войсковыми операциями, в снабжении, в партийных делах. Все это шло в дело при решении бытовых проблем граждан, проблем с транспортом, проблем со снабжением, в решении производственных проблем.

У кого регалий было побольше, те в зрелые годы становились депутатами Совета народных депутатов. В 1984 году 43% депутатов Верховного Совета СССР были старше 50-ти лет. А еще 22,3% находились в возрасте от 41-го до 50-ти лет.

Фото © ТАСС / Валентин Кунов

Например, сразу после 50-ти лет стал депутатом Верховного совета третьего созыва знаменитый советский актер Борис Чирков, лауреат четырех Сталинских премий. Он стал депутатом в 1950 году, когда ему было 49 лет, и был им до 1954 года. В СССР его все знали по роли крестьянина в фильме «Чапаев», где он неподражаемо произносил: «Белые пришли грабют, красные пришли... тоже грабют; куда бедному крестьянину податься?»

Одновременно с ним депутатом стал еще один актер, исполнитель роли Александра Невского в одноименном фильме 1938 года Николай Черкасов. Он стал депутатов Верховного Совета в 47 лет и пробыл им до 53-х лет.

Авторы Александр Лаврентьев