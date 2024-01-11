Президент России Владимир Путин понимает, что его победа в украинском конфликте уже близка. Об этом в материале для The Washington Post пишет обозреватель Ли Хокстейдер.

"Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка", — говорится в тексте.

Автор предлагает игнорировать необоснованно радостные рассуждения на тему стратегического поражения Москвы, которые ведутся в США и Европе. Он напоминает, что Россия перестроила свою экономику под нужды СВО, будучи уверенной в том, что терпение Запада и его поддержка киевского режима вот-вот иссякнет.

Результат на поле боя уже заметен — ВСУ ушли в оборону, а ВС РФ не экономят снарядов. Хокстейдер приводит подсчёты, согласно которым российские военнослужащие выпустили свыше 500 ракет и дронов по целям на территории Незалежной. Вывод автора, увы, достаточно предсказуем: он считает, что в этой ситуации Запад не должен прекращать поддержку Киева и отправит украинцам ракеты дальнего радиуса действия Taurus.