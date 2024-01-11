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11 января, 10:35

США и Европу отрезвили реальностью об Украине: "Путин чувствует, что победа близка"

WP: Путин чувствует, что победа на Украине уже близка

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин понимает, что его победа в украинском конфликте уже близка. Об этом в материале для The Washington Post пишет обозреватель Ли Хокстейдер.

"Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка", говорится в тексте.

Автор предлагает игнорировать необоснованно радостные рассуждения на тему стратегического поражения Москвы, которые ведутся в США и Европе. Он напоминает, что Россия перестроила свою экономику под нужды СВО, будучи уверенной в том, что терпение Запада и его поддержка киевского режима вот-вот иссякнет.

Результат на поле боя уже заметен — ВСУ ушли в оборону, а ВС РФ не экономят снарядов. Хокстейдер приводит подсчёты, согласно которым российские военнослужащие выпустили свыше 500 ракет и дронов по целям на территории Незалежной. Вывод автора, увы, достаточно предсказуем: он считает, что в этой ситуации Запад не должен прекращать поддержку Киева и отправит украинцам ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

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Ранее Владимир Путин заявил, что беспилотники, которые производятся в России, эффективно применяются в зоне спецоперации. По его словам, дроны выполняют много важных задач, поэтому в их производстве "нужно на шаг опережать противника", что хорошо удаётся отечественным разработчикам.

Юрий Лысенко
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