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Корабль перестал выходить на связь в Оманском заливе после странного доклада капитана

ВМС Британии сообщили о захвате вооружёнными людьми судна у порта Сухар

11 января, 10:47
ВМС Британии заявили о несанкционированном проникновении на судно у порта Сухар. Обложка © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

ВМС Британии заявили о несанкционированном проникновении на судно у порта Сухар. Обложка © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

В Оманском заливе неизвестные лица незаконно проникли на корабль, который находился в 50 милях от порта города Сухар. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских Военно-морских силах (ВМС).

"UKMTO получило сообщение о проникновении посторонних лиц на судно около 3:30 (6:30 по Москве. — Прим. Лайфа)", отмечается в заявлении ведомства в соцсети X (Twitter).

Сейчас с судном пытаются установить связь. Во время последнего телефонного разговора с капитаном корабля были зафиксированы голоса посторонних лиц, после чего вновь связаться с судном не удалось. Ведётся расследование. По последней информации, на борт пробрались до пяти человек с оружием, они были в масках и чёрной военной форме.

Ещё один корабль попытались взять на абордаж в Красном море
Ещё один корабль попытались взять на абордаж в Красном море

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что самые серьёзные последствия ожидают Соединённые Штаты, если американцы продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и перенаправлять его на поддержку киевского режима.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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