Подобрал свёрток на улице: В Красноярске подросток умер после употребления неизвестного порошка
СК: В Красноярске умер 13-летний ребёнок, употребивший подозрительный порошок
В Красноярске умер 13-летний местный житель, который употребил подозрительный порошок, найденный на улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
"Предварительно установлено, что днём 9 января 2024 года пострадавший подросток подобрал на улице небольшой свёрток, в котором находился неустановленный порошок белого цвета. Вероятно, вернувшись домой, мальчик, находясь без присмотра взрослых, употребил вещество. Спустя несколько часов тело сына обнаружила его мать", — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия. Точные причины смерти ребёнка установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Специалисты также проведут экспертизу подозрительного вещества, обнаруженного на месте происшествия.
Ранее Лайф писал, что годовалый ребёнок попытался съесть комнатное растение, после чего его увезли в токсикологию с сильным отравлением. Малолетнего пациента удалось спасти, а врачи сообщили, что всему виной был содержащийся в цветке яд.
ТАСС / Кирилл Кухмарь