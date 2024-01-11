Подобрал свёрток на улице: В Красноярске подросток умер после употребления неизвестного порошка

В Красноярске умер 13-летний местный житель, который употребил подозрительный порошок, найденный на улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

"Предварительно установлено, что днём 9 января 2024 года пострадавший подросток подобрал на улице небольшой свёрток, в котором находился неустановленный порошок белого цвета. Вероятно, вернувшись домой, мальчик, находясь без присмотра взрослых, употребил вещество. Спустя несколько часов тело сына обнаружила его мать", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия. Точные причины смерти ребёнка установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Специалисты также проведут экспертизу подозрительного вещества, обнаруженного на месте происшествия.