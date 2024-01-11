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11 января, 10:56

Израиль требуют изгнать с Евровидения за убийство 23 тысяч мирных жителей в Газе

В Финляндии потребовали отстранить Израиль от Евровидения-2024 за бойню в Газе

Финские музыканты собирают подписи в пользу исключения Израиля из участников музыкального конкурса Евровидение-2024 из-за военных преступлений ЦАХАЛ в секторе Газа, где в результате атак погибло уже свыше 23 тысяч мирных жителей. Ссылку на соответствующий документ у себя в социальных сетях разместил один из авторов петиции, общественный активист Лукал Корпелайнен.

"Обращение профессионалов музыкальной индустрии к Yle: бойкотировать Израиль на Евровидении!" гласит петиция.

По мнению финских музыкантов, если Европейский вещательный союз (EBU) не выполнит требования музыкантов и не исключит израильских артистов из списка конкурсантов, то бойкотировать конкурс должна будет финская государственная телерадиокомпания Yle. К настоящему моменту петицию подписали более 1400 музыкантов и других работников музыкальной сферы. Сбор подписей будет проводиться до 15 января, после чего документ будет направлен в Yle.

В Газе заявили о гибели более 23 тысяч человек из-за ударов Израиля
В Газе заявили о гибели более 23 тысяч человек из-за ударов Израиля

Евровидение-2024 примет шведский город Мальмё. Мероприятие пройдёт в мае в спортивном комплексе "Мальмё-арена". Полуфиналы назначены на 7 и 9 мая, а финал — на 11 мая.

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Юрий Лысенко
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