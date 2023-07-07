Стало известно, где пройдёт Евровидение-2024

Шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс Евровидение-2024. Мероприятие пройдёт в мае следующего года, сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

Как утверждается, был проведён тщательный отбор городов. Эксперты изучили инфраструктуру, технические возможности для проведения конкурса, а также возможность размещения тысяч делегаций, болельщиков и журналистов. В итоге выбор организаторов пал именно на Мальмё.

Конкурс будет проводиться в спортивном комплексе "Мальмё-арена". Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал — 11 мая. Отметим, что Мальмё ранее уже дважды принимал Евровидение — в 1992 и 2013 годах.