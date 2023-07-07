Стало известно, где пройдёт Евровидение-2024
Евровидение в 2024 году пройдёт в шведском Мальмё
Шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс Евровидение-2024. Мероприятие пройдёт в мае следующего года, сообщил Европейский вещательный союз (EBU).
Как утверждается, был проведён тщательный отбор городов. Эксперты изучили инфраструктуру, технические возможности для проведения конкурса, а также возможность размещения тысяч делегаций, болельщиков и журналистов. В итоге выбор организаторов пал именно на Мальмё.
Конкурс будет проводиться в спортивном комплексе "Мальмё-арена". Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал — 11 мая. Отметим, что Мальмё ранее уже дважды принимал Евровидение — в 1992 и 2013 годах.
Напомним, шведская певица Лорин стала победительницей 67-го международного музыкального конкурса Евровидение с композицией Tattoo. Она уже побеждала на конкурсе в 2012 году. Чуть позже исполнительницу заподозрили в плагиате. Песня якобы очень похожа на трек украинской певицы Мики Ньютон (настоящее имя — Оксана Грицай) "В плену", который вышел ещё в 2005-м.
YouTube / Eurovision Song Contest