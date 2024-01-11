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11 января, 11:21

Российские военные при поддержке с воздуха разгромили ВСУ у Серебрянского лесничества

Украинская армия потеряла до 160 бойцов на Краснолиманском направлении за сутки

Украинская армия потеряла до 160 бойцов на Краснолиманском направлении за минувшие сутки. Также российские военные при поддержке с воздуха поразили на этом участке фронта технику противника, сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация", — уточнили в министерстве.

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Ранее сегодня стало известно, что подразделения российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию ВСУ в районе Торского в Донецкой Народной Республике и заставили врага отступить. В ходе боёв армия противника потеряла до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля подвоза.

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VK / Минобороны России

Андрей Бражников
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