Украинская армия потеряла до 160 бойцов на Краснолиманском направлении за минувшие сутки. Также российские военные при поддержке с воздуха поразили на этом участке фронта технику противника, сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация", — уточнили в министерстве.