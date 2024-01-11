"Я тебя убью!": Житель Гатчины полчаса истязал 6-летнюю девочку, но мать не спешила её спасать

В Гатчине Ленинградской области задержали местного жителя, который истязал шестилетнюю падчерицу. Девочку с различными травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

В Гатчине мужчина избил 6-летнюю падчерицу. Видео © t.me / Mash на Мойке

По информации канала, крики девочки и её отчима услышала соседка. Оказалось, что мужчина находился в состоянии опьянения. Он бил ребёнка по лицу, таскал за волосы и угрожал убить. Женщина вызвала полицию, а также сообщила о происходящем собственнику квартиры. Тот позвонил матери девочки.

"Что я сделаю? Что, сейчас подорвусь?" — приводит канал слова матери пострадавшего ребёнка из разговора с собственником квартиры.

По информации жительницы дома, мать девочки приехала только спустя 20 минут. Следом за ней прибыли сотрудники полиции. Правоохранителям горе-родитель рассказала, что уходила из квартиры якобы на пять минут. Женщина настаивала, что её сожитель ни в чём не виноват, а травмы девочка получила сама.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.