Армия России точными ударами поразила два склада ВСУ с вооружением 11 января, 11:26 ВС РФ поразили за сутки два склада боеприпасов ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска за сутки уничтожили два украинских склада с вооружением, а также под огневой удар ВС РФ попала живая сила и техника противника в 126 районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию ВСУ в районе Торского в Донецкой Народной Республике и заставили врага отступить. В ходе боёв армия противника потеряла до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля подвоза.

Авторы Татьяна Миссуми