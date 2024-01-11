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Армия России точными ударами поразила два склада ВСУ с вооружением

11 января, 11:26
ВС РФ поразили за сутки два склада боеприпасов ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ поразили за сутки два склада боеприпасов ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска за сутки уничтожили два украинских склада с вооружением, а также под огневой удар ВС РФ попала живая сила и техника противника в 126 районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах", — уточнили в ведомстве.

Расчёты FPV-дронов разгромили скрытый опорный пункт ВСУ под Купянском
Расчёты FPV-дронов разгромили скрытый опорный пункт ВСУ под Купянском

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию ВСУ в районе Торского в Донецкой Народной Республике и заставили врага отступить. В ходе боёв армия противника потеряла до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля подвоза.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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