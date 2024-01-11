Живущий над тоннелями хасидов житель Нью-Йорка год жаловался на голоса под землёй, но ему не верили

Житель Нью-Йорка заявил, что жаловался на голоса из-под земли ещё в прошлом году, но ему никто не верил. Однако в конце 2023 года был обнаружен подземный проход, соединяющий штаб-квартиру религиозного объединения "Хабад-Любавич" и главную синагогу в бруклинском районе Краун-Хайтс. Теперь американец потребовал, чтобы перед ним извинились, ведь его считали сумасшедшим.

Подземный проход, соединяющий штаб-квартиру религиозного объединения "Хабад-Любавич" и главную синагогу в Краун-Хайтс. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chinfo.official

NBC News отметил, что евреи-ортодоксы так и не смогли объяснить, зачем несколько лет рыли подземный ход в синагогу. По предварительной информации, подземелье служило доступом к штаб-квартире ХАБАД в любое время.