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11 января, 11:57

Президент Эстонии сделал неожиданное заявление об ударах по России западным оружием

Президент Эстонии Карис выступил против ограничений на удары Киева по России

Президент Эстонии Алар Карис и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Эстонии Алар Карис и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Эстонии Алар Карис призвал не ограничивать поставки Украине западного оружия для ударов по России. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории [России] для того, чтобы замедлить продвижение российских войск", — заявил Карис.

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Ранее Лайф писал, что США вскоре могут оставить Украину без новых ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. ВСУ также рискуют остаться без артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Ян Поланин
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