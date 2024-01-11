Президент Эстонии сделал неожиданное заявление об ударах по России западным оружием
Президент Эстонии Карис выступил против ограничений на удары Киева по России
Президент Эстонии Алар Карис и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma
Президент Эстонии Алар Карис призвал не ограничивать поставки Украине западного оружия для ударов по России. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории [России] для того, чтобы замедлить продвижение российских войск", — заявил Карис.
Ранее Лайф писал, что США вскоре могут оставить Украину без новых ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. ВСУ также рискуют остаться без артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.